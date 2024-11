"Sud chiama Nord" di Cateno De Luca si ingrandisce e 'arruola' anche il Capitano Ultimo. In una conferenza stampa alla Camera, il sindaco di Taormina annuncia le nuove adesioni al progetto del 'Fronte delle Libertà', che «deve volare alto» e che ormai «è presente in quasi tutte le regioni italiane».

Tra queste quella del Capitano Ultimo, che siede in prima fila, ma non parla «perché ha appena subito un intervento alle corde vocali»; quella del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, con 'Civici in movimento', e quelle di Vito Comencini con 'Popolo veneto' e di Davide Bionaz del Rassemblement Valdotan.