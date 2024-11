Si muove il centrodestra in vista delle Europee previste per la prossima primavera. I nomi su cui lavorano Forza Italia e Fratelli d’Italia sono di due donne: Rosaria Succurro e Luciana De Francesco. Le urne, come noto, si apriranno a giugno 2024 e in Italia ci saranno cinque circoscrizioni elettorali di dimensione sovra-regionale. Ad ognuna è assegnato un numero di seggi in base alla popolazione residente.

Ogni partito o gruppo politico potrà presentare nella propria lista un numero massimo di candidati pari a quello assegnato alla circoscrizione elettorale. Gli elettori sceglieranno quindi tra i candidati presenti nelle liste della propria circoscrizione di residenza: Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale, Meridionale, Insulare. La Calabria ricade in quella Meridionale.

Il centrodestra correrà diviso, in quanto i principali tre partiti che compongono l’alleanza governativa appartengono ad eurogruppi differenti. Fratelli d’Italia è con i Conservatori e Riformisti europei (Ecr), Forza Italia con i Popolari (Ppe) e la Lega con Identità e Democrazia (Id). Il partito della premier Giorgia Meloni vuole sfruttare l’appuntamento per ribadire il ruolo di assoluta leadership in termini di percentuali e rafforzare il ruolo da protagonista che ha assunto dopo le Politiche del 2022.

Europee, Succurro e De Francesco possibili candidate

Come detto, i movimenti in vista delle Europee interessano da vicino anche esponenti politici calabresi. Rosaria Succurro ha già detto che si ricandiderà, una volta che le scadrà il mandato, a sindaco di San Giovanni in Fiore. Intanto è presidente della Provincia di Cosenza e numero uno dell’Anci Calabria, la cui elezione ha prodotto un terremoto dall’altra parte della barricata.

I sindaci dei grandi comuni di centrosinistra hanno polarizzato lo scontro, intervenendo autonomamente e in maniera congiunta sui temi ritenuti di interesse. Fatto sta che l’obiettivo Bruxelles per Succurro e Forza Italia Calabria è ambizioso, difficile da centrare al netto dei bacini d’utenza presenti in Puglia e Campania. Le valutazioni sono però in corso.

Per ciò che riguarda Luciana De Francesco, consigliere regionale e presidente della I Commissione – Affari istituzionali, avevamo già accennato alla possibile candidatura in tempi non sospetti. Nei mesi scorsi ha tenuto una serie di incontri a Roma per preparare il campo a livello nazionale e in Calabria il partito è al lavoro per definire la cosa. Con lei potrebbe esserci anche Denis Nesci, di Polistena, già europarlamentare subentrato il 9 novembre 2022 a Raffaele Fitto una volta che quest’ultimo fu eletto in Parlamento. Ancora qualche settimana e il quadro sarà più chiaro.