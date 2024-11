Sul fronte, Elezioni europee, per la Circoscrizione Sud, resi noti i dati definitivi e il numero dei voti ottenuti dai singoli candidati. Primeggia il Movimento 5 stelle, a seguire Lega e Partito democratico. L’esponente pentastellata calabrese Laura Ferrara, in Calabria ha ottenuto 42mila preferenze. Per la Lega, pioggia di consensi per Matteo Salvini che riscuote 44.163. Si valuta la posizione di Vincenzo Sofo (nato da famiglia calabrese ma milanese d’adozione), compagno di Marion Marechal Le Pen, nipote della leader dell'ultradestra francese Marine Le Pen, che potrebbe approdare a Strasburgo dopo la probabile rinuncia al seggio conquistato da Salvini nel Meridione.

I dati della Circoscrizione Sud

M5s 29,16%

Gemma Chiara Maria, voti 84.530

Laura Ferrara, voti 76.888

Piernicola Pedicini, voto 56.522

Rosa D’Amato, voti 38.166

Isabella Adinolfi, voti 35.779

Mario Furore

Lega 23,46%

Matteo Salvini, voti 348.219

Massimo Casanova, voti 64.422

Andrea Caroppo, voti 50.314

Lucia Vuolo, voti 40.916

Valentino Grant, voto 35.563

Sofo Vincenzo (Tbc)

Pd 17,85%

Franco Roberti, voti 145.205

Giuseppe Ferrandino Giuseppe detto Giosi, voti 81.621

Andrea Cozzolino, voti 79.658

Giuseppina Picierno, voti 77.613

Forza Italia 12,28%

Silvio Berlusconi, voti 183.685

Aldo Patriciello, voti 81.268

Fulvio Martusciello, 46.0303 (tbc)





FdI 7,56%

Giorgia Meloni, voti 126.597

Raffaele Fitto, voti 86.877 (Tbc)

*(Tbc, potrebbero subentrare in caso di scelta di altra circoscrizione da parte del capolista o di altri eletti con più preferenze)