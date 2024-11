Fratelli d’Italia rafforza la propria organizzazione sul territorio calabrese anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. La presidente Giorgia Meloni ha nominato tre commissari provinciali del partito: la vice capogruppo alla Camera Wanda Ferro è stata nominata commissario provinciale a Catanzaro, il consigliere regionale Alessandro Nicolò a Reggio Calabria, il sindaco di Terranova da Sibari Luigi Lirangi a Cosenza. Importante riconoscimento politico per il capogruppo del “misto” in Consiglio regionale Fausto Orsomarso, che entra nell’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia.

Ad Orsomarso e Ferro e al coordinatore regionale Ernesto Rapani, Giorgia Meloni ha affidato anche il compito di gestire la macchina elettorale di Fratelli d’Italia in Calabria, a partire dall’impegno per le Europee per arrivare, poi, alle regionali del prossimo anno. "Fratelli d’Italia punta ad avere un ruolo da protagonista all’interno della coalizione centrodestra - si legge in un comunicato - nella consapevolezza di avere sempre rappresentato con onestà e coerenza, a livello nazionale ed in Calabria, i bisogni e le istanze dei cittadini. Dai banchi dell’opposizione Fratelli d’Italia ha sempre difeso i diritti dei più deboli, ha dato voce ai bisogni delle famiglie, alle identità dei territori, ha affermato la trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa".

l.c.