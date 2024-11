Nel comunicato diramato sulla riunione delle Conferenza episcopale calabra: «Votare è strumento imprescindibile per il bene del Paese»

«Sollecitiamo i cattolici alla presenza e alla partecipazione attiva e responsabile alle prossime elezioni politiche. E nel sostenere tale importante impegno civico, mettiamo in guardia ogni cittadino e credente dal devastante pericolo del voto di scambio, spesso praticato e mai sufficientemente denunciato». Lo affermano i vescovi calabresi nel comunicato diramato sulla riunione della Conferenza episcopale calabra, tenutasi a Reggio.



«In un contesto politico e socio-economico così delicato - aggiungono - non è possibile rifugiarsi in atteggiamenti qualunquisti e superficiali. Invitiamo a esercitare la propria capacità di scelta, affermando il diritto di voto come strumento imprescindibile per la crescita e il bene del Paese e delle realtà locali: non votare è lasciare che altri decidano per noi».