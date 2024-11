L'imprenditore, originario della costa ionica, sfiderà al ballottaggio Daniel Scoli, il candidato favorito alla vigilia

Risultato straordinario per l'imprenditore di origine calabrese Mauricio Macrì al primo turno delle presidenziali argentine. Macrì è stato battuto solo da Scioli, candidato peronista, grande favorito della vigilia. "Quanto successo questa notte cambia la politica argentina - ha dichiarato Macrì dopo aver ricevuto i primi dati elettorali che davano per scontato il ballottaggio - siamo molto contenti. Nella politica argentina è in corso un cambiamento trascendentale, assoluto. E' l'inizio di una nuova tappa".