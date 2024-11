«Dopo un’attenta riflessione e con la consapevolezza di affrontare un’intensa, importante e difficile sfida, ho deciso di accettare la proposta civica del Movimento Cinque Stelle di candidarmi a presidente della Regione Calabria. Mi rivolgo alle migliori forze presenti sul territorio per ritrovarsi intorno ad un progetto comune condiviso da un’ampia alleanza civica che affronti finalmente i problemi che bloccano questa regione». Lo scrive sul suo profilo Facebook Francesco Aiello, il docente universitario che ha deciso di correre per la presidenza della Regione Calabria come candidato del Movimento Cinque Stelle.

«Ringrazio i parlamentari calabresi e il capo politico del M5s - scrive ancora Aiello che oggi ha comunicato la sua decisione - per la fiducia che mi è stata accordata come candidato proveniente dalla società civile. Ringrazio anche i tanti cittadini e le associazioni che in questi giorni mi hanno inviato messaggi di incoraggiamento». Aiello si dice «fiducioso che l’entusiasmo degli attivisti del movimento e di quanti vorranno unirsi a questo progetto sarà una fonte preziosa di energia per disegnare, tutti insieme, un percorso nuovo per la Calabria. C’è una Calabria onesta, resiliente e positiva che ha bisogno di emergere e di essere valorizzata, qui e nel Paese. A questa Calabria - conclude - rivolgo il mio appello».

LEGGI ANCHE:

Regionali, Di Maio stoppa tutto e gela Callipo: «Nessun accordo con il Pd»

Regionali, Forciniti (M5s) a favore di Aiello: «Opportunità per la Calabria»