«I risultati delle urne di domenica ci consegnano una sostanziale tenuta in tutta la provincia di Catanzaro del Partito Democratico, in linea con i dati nazionali, rispetto alle ultime elezioni politiche». È questa l’analisi del segretario provinciale Pd di Catanzaro, Gianluca Cuda all’indomani delle elezioni. L’esponente democrat parla di ripartenza del progetto politico complessivo «che vede il Pd aprirsi alle varie componenti sociali del Paese».

«Da sempre sosteniamo che il confronto propositivo e costruttivo con la società e le sue articolazioni può diventare occasione fondamentale di crescita delle comunità, condividendo e, quindi, rafforzando proposte e progetti di sviluppo sociali ed economici» ha aggiunto Cuda rimarcando: «A livello territoriale nella provincia di Catanzaro questa impostazione ha rappresentato da tempo la bussola con la quale orientare le scelte politiche che hanno, poi, portato anche alla predisposizione di liste e candidature per le amministrative di domenica scorsa». L’idea vincente «è stata quella di costruire liste con rappresentanti di ogni realtà sociale rispondente alla volontà di portare la politica vicino ai cittadini». Per questo, i risultati sono di estrema soddisfazione: «Infatti oltre alle riconferme alla guida dei Comuni di Cortale, Miglierina, Pianopoli, Sellia e Zagarise, il Partito Democratico conquista con i suoi candidati anche Gimigliano, Nocera Terinese, Pentone e San Pietro a Maida».

Il dato delle amministrative si caratterizza per una doppia valenza: «la prima nel sottolineare che la buona amministrazione dei Comuni a guida Pd è stata riconosciuta dai cittadini e ulteriormente premiata nelle urne, la seconda è che laddove si è costruito un progetto politico-amministrativo credibile e con candidati competenti la sfida elettorale è stata ampiamente vinta». Da oggi si «deve passare all’azione concreta nell’azione di governo dei Comuni in una fase storica che vede questi Enti dibattersi in mille difficoltà di gestione e, nonostante, tutto questo rimanere il primo e più vicino baluardo rappresentativo dello Stato».

