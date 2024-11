«Apprendiamo dagli organi di stampa, e la notizia sembrerebbe confermata, che l'imprenditore Pippo Callipo sarà il candidato appoggiato dal Partito democratico. Non nascondiamo un certo stupore riguardo il fatto che Callipo, già candidato come presidente contro il Pd nel 2010, abbia deciso di fare una scelta in antitesi con la sua storia politica». Lo afferma in una nota Cristian Invernizzi, coordinatore regionale Lega Calabria in merito all'annuncio della candidatura di Pippo Callipo alla presidenza della Regione. «La sensazione - prosegue - è che la scelta sia dovuta alla probabile sconfessione da parte del Movimento 5 stelle del candidato Aiello, e che quindi si vada verso riproposizione dell'alleanza tra Pd e M5s (di fatto o taciuta). Immaginiamo l'imbarazzo di Callipo di farsi sostenere dal Partito responsabile di una gestione disastrosa della Regione Calabria negli ultimi 5 anni, ma i cittadini calabresi difficilmente fingeranno di non sapere che questa candidatura sarebbe in continuità con interessi e mala gestione del Pd. A questo punto - conclude Invernizzi - aspettiamo l'ufficialità, se così fosse non si può non considerare la scelta come deludente e irrispettosa nei confronti dei cittadini calabresi».