«Ho dato la mia sofferta adesione, nonostante i miei molteplici impegni, ad una richiesta di candidatura a sindaco di Lamezia Terme, che mi è arrivata congiuntamente da tutti i partiti della coalizione di centrodestra, con l’unico obiettivo di mettermi a disposizione per il bene della mia città, tra le più importanti del Sud per centralità, popolazione, vocazioni e potenzialità del territorio, col più strategico nodo di comunicazione della regione e uno dei più importanti aeroporti del Sud e del Mediterraneo». Così Ruggero Pegna candidato per il centrodestra alle prossime elezioni comunali risponde all’onorevole leghista Sofo che aveva stigmatizzato la scelta della Lega di candidarlo a causa delle sue posizioni sulle politiche dell’immigrazione, con particolare riferimento al suo sostegno a Mimmo Lucano.

«Credo che l’intero sviluppo della Calabria passi anche da quello di questa città che, con il capoluogo Catanzaro e l’hinterland, costituisce l’autentica area metropolitana dei Due Mari. Una città - scrive Pegna in una nota - che deve guardare al futuro, dopo tre scioglimenti per mafia, partendo da principi etico-morali, dal rispetto della legalità, dall’unico obiettivo del bene comune e delle nuove generazioni troppo spesso costrette a partire».

«Sono una figura con una formazione e valori cristiano-umanitari che sono al di sopra di singole appartenenze politiche e che si possono ritrovare nelle mie varie pubblicazioni, da ‘Miracolo d’Amore’, storia della mia leucemia che sottolinea la bellezza della fede e della donazione, all’ultimo ‘Il cacciatore di meduse’, romanzo antirazzismo consigliato alle scuole perfino dalla World Social Agenda. Se sono stato scelto come candidato – conclude - penso che abbiano contribuito anche i miei principi. Non credo che polemiche fuori tema, rispetto all’argomento di questa consultazione elettorale, servano al reale sviluppo di un’ importante città del Sud».

