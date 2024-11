Alla vigilia del voto per le Europee e le amministrative, Tonia Stumpo, consigliera di parità della Regione Calabria, lancia un appello agli elettori per l'espressione della preferenza di genere, nel corso di una conferenza stampa convocata all'Università della Calabria, alla quale sono intervenuti anche i docenti Walter Nocito, Giovanna Vingelli e Piero Fantozzi. Ricordando che nei comuni superiori ai cinquemila abitanti è possibile esprimere due voti per canditati di sesso diverso, mentre per le Europee, dove il numero massimo delle preferenze è tre, l'alternanza è obbligatoria per evitare il parziale annullamento.