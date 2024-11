In base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai con copertura al 12% Attilio Fontana raggiunge il 54,4% delle preferenze. Nella regione della Capitale Francesco Rocca al 52,2%

Elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio. In base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai con copertura al 12% per le regionali in Lombardia, Attilio Fontana, presidente uscente e candidato del centrodestra raggiunge il 54,4% delle preferenze, seguito da Pierfrancesco Majorino (centrosinistra-M5s) che raggiunge il 33,3%. Più staccata Letizia Moratti (Terzo polo) al 10,7%. Ultima Mara Ghidorzi (Unione popolare) all'1,6%.

Francesco Rocca al 52,2% (coalizione al 53,8%); Alessio D'Amato al 34% (coalizione al 33,7%), Donatella Bianchi al 12% (coalizione all'11,1%): sono i dati della terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai con copertura al 18%. Lombardia: proiezione liste, FdI al 25,6%, Lega al 16% . Dati Consorzio Opinio per la Rai.

Secondo una prima proiezione Opinio Rai in Lombardia l'analisi delle liste vedrebbe al primo posto Fratelli d'Italia con il 25,6%, seguita dal Pd con il 20,8 e dalla Lega con il 16%. A seguire Forza Italia con il 6,6%, la Lista civica Fontana Presidente al 6,3 e la Lista civica Moratti presidente al 6,2%. La copertura del campione è pari al 12%.

Lazio: proiezioni liste, Fdi al 31,2% seguito da Pd al 20,9%. Copertura del dato al 18%. L'esame delle liste dei partiti nel Lazio, secondo le proiezioni Opnio Rai con un campione al 18%, evidenzia Fratelli d'Italia al 31,2%, seguito dal Pd al 20,9 e dal Movimento 5 stelle al 9,9%. Seguono poi Forza Italia all'8,7, la Lega all'8,6 e Azione-Italia Viva al 4,9%.

Le reazioni dopo il voto

«Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia. Un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del Governo»: così sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

«Congratulazioni ad Attilio Fontana, confermato presidente della Regione Lombardia, e a Francesco Rocca, eletto presidente della Regione Lazio. Per entrambi un’affermazione limpida, netta nei numeri e nelle proporzioni rispetto ai loro sfidanti. I cittadini continuano a premiare il centrodestra di governo, la concretezza dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e la qualità della nostra classe dirigente.

Auguri e buon lavoro ai due colleghi governatori». Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria

Lollobrigida: «Centrodestra unitissimo vince con un risultato superiore a tre mesi fa».

Il candidato del centrosinistra alla Regione Lazio Alessio D'Amato ha telefonato al rivale e vincitore delle elezioni Francesco Rocca: «È stata una telefonata cordiale con la quale D'Amato ha riconosciuto il risultato, gli ha fatto i complimenti e ha promesso che la sua sarà una opposizione dura sulle questioni concrete». È quanto si apprende dallo staff di D'Amato.

«Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio», ha scritto sui social il leader della Lega, Matteo Salvini. Se gli exit-poll venissero confermati sarebbe «un successo del centrodestra, nel Lazio molto consistente ma anche in Lombardia. È un voto di fiducia al governo di centrodestra, quindi siamo soddisfatti», ha affermato il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Se confermato questo è un dato superiore anche rispetto alle elezioni politiche. Un apprezzamento che cresce», ha detto il ministro, Francesco Lollobrigida, presente al comitato elettorale di Francesco Rocca a Roma. «La coalizione è unitissima», ha aggiunto.

«Il primo sentimento è la gioia per i lombardi che hanno capito il nostro lavoro»: è quanto ha detto il presidente uscente della Lombardia, Attilo Fontana, vicino alla rielezione in base agli exit poll.

«La scelta degli elettori è stata chiara e inequivocabile - ha scritto su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda -: vince la destra ovunque. Il centro e la sinistra non sono mai stati in partita, neanche uniti, neanche nell'ipotetico formato del campo largo. Letizia Moratti è stata coraggiosa e si è spesa moltissimo, ma fuori dal bacino di voti del Terzo Polo non siamo riusciti ad attrarre consensi».