Tempo di bilanci post voto per il senatore e coordinatore regionale di Italia viva Ernesto Magorno. Dopo due legislature (una alla Camera, l'altra al Senato), il sindaco di Diamante deve ora smettere i panni da parlamentare: «Le elezioni di domenica – commenta Magorno - hanno sancito la vittoria del centrodestra, un successo netto, chiaro. In questo contesto va registrato il risultato del terzo polo, capace di portare a casa il 7,7% dei voti».

Per l’esponente Iv: «Si tratta di un'ottima base di partenza per un progetto nato solo poche settimane fa, ma capace di raccogliere tanti consensi. Il dato calabrese, in linea con quello delle altre regioni del Sud, ci vede intorno al 4%. Non è quello che speravamo alla vigilia, ma – ammette - è comunque un punto da non sottovalutare per continuare a lavorare sui territori per continuare il nostro percorso di crescita. È necessario, ora, riflettere sul perché il terzo polo abbia avuto maggiore attrattiva al Nord ed è importante prepararsi a una fase permanente di incontro e ascolto dei cittadini calabresi».

Sul futuro «abbiamo idee valide, tanto entusiasmo e una comunità di persone che in queste settimane ha lavorato tanto. A loro e ai nostri candidati va un grande grazie per l'impegno profuso in questa difficile campagna elettorale. È il momento – conclude - di andare avanti, di continuare a costruire la casa dei riformisti. È il momento di Renew Europe».