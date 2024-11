Sono terminate alle 20:00 le votazioni per le Elezioni Metropolitane di Reggio Calabria. Si registra un’affluenza definitiva del 88.3%.

Sono elezioni di secondo livello, ovvero gli elettori sono i sindaci e i consiglieri comunali della Città Metropolitana. Sono stati allestiti tre seggi (Reggio Calabria, Palmi e Locri) per non creare assembramenti in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

L’affluenza definitiva nelle diverse sezioni è stata: Reggio Calabria 91%, in quello di Palmi è del 87%, nel seggio di Locri 87%.