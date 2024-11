In collegamento ospiti dagli Usa e non solo per commentare in tempo reale i dati provenienti da Oltreoceano. Appuntamento il 6 novembre a partire dalle 6.30

Saranno le elezioni più importanti della storia degli Stati Uniti d’America. E saranno le elezioni che decideranno le sorti di gran parte del pianeta per i prossimi anni, decideranno anche il destino di alcune sanguinose guerre che sono esplose negli ultimi anni. Ed è per questa ragione che LaC ha deciso di seguire le elezioni americane in diretta, raccontando passo dopo passo le emozioni, le attese, le prospettive che non solo gli americani vivranno nel corso di quelle lunghe e appassionanti ore.

Nessuno immagini che un appuntamento così importante non possa riguardare l’Italia e quindi la Calabria. Perché queste elezioni avranno un peso straordinario non solo per gli Stati Uniti, ma anche per l’Europa, quindi per l’Italia, quindi per la Calabria e per gran parte del mondo. Influenzeranno l’economia, l’industria, la politica di mezzo mondo. LaC le seguirà sin dalle 6:30 dallo Studio centrale di Vibo Valentia per uno speciale che abbraccerà gran parte del mattino in collegamento con gli Stati Uniti per i primi dati. Per poi riprendere dalle 12 alle 14. A condurre sarà Pier Paolo Cambareri, con Franco Laratta, e con un esperto di questioni elettorali americane, il giornalista Salvatore Stanizzi. L’angolo degli aggiornamenti minuto per minuto sarà curato da Adelia Iacino. Nel corso dello speciale saranno effettuati diversi collegamenti con Massimo Tigana Sava dallo Studio Suite Aeroportuale di Lamezia Terme.

A commentare i primissimi dati sarà Davide Mamone, giornalista economico del Financial Time in collegamento direttamente da New York. Dal quartiere generale di Trump, Palm Beach, Florida, saremo collegati con il giornalista Iacopo Di Luzi per capire dove va l’America. A seguire ci collegheremo con alcune fra le principali capitali politiche europee e di altri continenti. Quindi troveremo a Tirana Roberto Mazzuca, a Manhattan Giuseppe Samà, a Roma il politologo Gianfranco Pasquino, a Parigi l’ex ministro della Difesa Roberta Pinotti, esperta problemi internazionali, a Bruxelles l’europarlamentare Giusy Princi. Dallo studio dell’aeroporto di Lamezia a commentare i risultati e ad analizzare le prospettive per l’Europa e quindi l’Italia saranno i docenti universitari Antonio Viscomi e Guerino D’Ignazio. Subito dopo si torna a sentire il polso del mondo. Dall’Olanda, Monica Spadafora, rappresentante per i Paesi Bassi nel Consiglio Generale degli Italiani all'Estero; dal martoriato Libano sentiremo il pensiero di Vincenzo Speziali direttamente da Beirut, dove la guerra sta mettendo in ginocchio il paese dei cedri. Per poi raggiungere l’Ecuador dove ci attende Giuseppe Arnone, direttore finanziario a Guayaquil. Mentre dalla capitale del Regno Unito ci collegheremo con Alessio Bergamo, produttore cinematografico, per poi tornare a Bruxelles con Peppino De Rose docente Unica. Saranno ore molte intense che vedranno impegnati i giornalisti di LaC, gli opinionisti, le personalità che con noi seguiranno i risultati delle elezioni americane.

Appuntamento il 6 novembre dalle 6:30 in poi e poi dalle 12 alle 14 sui nostri canali: 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat, sull'820 del pacchetto Sky ed anche in streaming su LaC Play.