«Ho deciso di non candidarmi e probabilmente mi asterrò come facevo prima del 2011». Nicola Morra ha deciso di non candidarsi alle prossime elezioni politiche, che si svolgeranno a metà settembre prossimo. Lo ha comunicato con un video postato sul suo profilo di Facebook.

Il senatore, con due mandati alle spalle, è stato uno dei personaggi di punta del Movimento 5 Stelle in Calabria e poi in Italia, tanto da diventare presidente della Commissione parlamentare antimafia. Dopo l’espulsione dal M5s nel 2021 insieme ad altri 14 rappresentanti pentastellati a palazzo Madama, per la loro decisione di non votare la fiducia al Governo Draghi. Da quel momento è approdato nel Gruppo Misto.

«Tornerò – conclude Morra - a fare un altro lavoro da cittadino e credo che sia la cosa più giusta. La rivoluzione culturale la dobbiamo fare dal basso, ritornando a praticare partecipazione e condivisione».