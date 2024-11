Il dirigente dem bruzio: «È evidente a tutti che non possiamo affrontare queste sfide divisi. Offro la mia sincera disponibilità a nominare una nuova Segreteria unitaria»

Dopo mesi di lotte intestine con i consiglieri regionali, di sindaci e vicesindaci democrat caduti senza levate di scudi, di convocazioni a Roma per mettere un freno al fuoco amico, il segretario provinciale della Federazione del Pd cosentino Vittorio Pecoraro offre il calumet della pace a Mimmo Bevacqua e Franco Iacucci. Lo fa andando incontro alle loro richieste riguardanti la composizione della segreteria, mai digerita dai due eletti alla Assise e mai riconosciuta.

«Nei prossimi giorni – dice Pecoraro al nostro network – affronteremo alcuni appuntamenti di straordinaria importanza, come il rinnovo del consiglio provinciale il 20 dicembre, le elezioni amministrative e le elezioni europee di giugno 2024. È evidente a tutti che non possiamo affrontare queste sfide divisi. Per questo motivo, offro la mia sincera disponibilità a nominare una nuova Segreteria unitaria da accompagnarsi ad un nuovo progetto di organizzazione del partito, sia a livello tematico che territoriale».

Si tratta di una svolta importante, anche perché da quando i luogotenenti di Elly Schlein avevano riunito i contendenti intorno ad un tavolo all’ombra del Colosseo, la strada era stata in qualche modo tracciata.

Continua a leggere su CosenzaChannel.it.