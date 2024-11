La verifica sulla legittimità della legge Delrio era stata presentata dai consiglieri comunali Pascuzzi e Principe. I giudici del Tar hanno ritenuto insussistenti le motivazioni riportate nel ricorso

Era stata chiesta la verifica su legittimità legge Delrio ma il Tar Calabria ha rigettato il ricorso presentato da due consiglieri comunali, Federico Pascuzzi di Santo Stefano di Rogliano e Fernando Principe di Castiglione Cosentino.

Provincia di Cosenza, chiesto l’annullamento delle elezioni

I due consiglieri erano del parere contrario allo svolgimento delle elezioni provinciali a Cosenza, in programma per domenica 29 gennaio. Entrambi si erano rivolti al Tribunale amministrativo per verificare la legittimità dell'appuntamento elettorale, avanzando dubbi sull'efficacia della legge Delrio, la cui eventuale incostituzionalità avrebbe potuto inficiare il voto in questi Enti di secondo grado o di vasta area come vengono definiti attualmente.

Elezioni provinciali a Cosenza, Magarò: «Di Natale difenda il suo decreto»

Ieri, però, i giudici del Tar hanno ritenuto insussistenti le motivazioni riportate nel ricorso (seppur riconoscendo il diritto di entrambi di ricorrere al Tar), accogliendo le tesi degli avvocati difensori della Provincia, Francesco Grossi e Oreste Morcavallo. E mentre la campagna elettorale e' gia' entrata nel vivo in virtù della presentazione delle liste avvenuta lunedì scorso, condita dal colpo di scena relativo all'esclusione del candidato del centrodestra per ragioni legate alle firme, e' trapelata la notizia secondo la quale il Consiglio di Stato il 26 dello stesso mese dovrebbe pronunciarsi su un altro ricorso, quello presentato dagli ex presidenti di centrodestra Mario Occhiuto e Franco Bruno contro l'insediamento del dem Graziano Di Natale.

f.g.