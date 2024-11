L’ex presidente della Provincia nonché consigliere regionale interviene sull’operato dell’attuale presidente: «All’indomani del referendum dello scorso 4 dicembre, ha indetto le elezioni provinciali in coerenza con quanto prescritto dalle norme»

«Le solite malelingue sostengono che dietro al ricorso al Tar presentato dai consiglieri comunali di Santo Stefano di Rogliano e di Castiglione Cosentino, Pascuzzo e Principe, per annullare le elezioni provinciali di Cosenza, vi sia lo stesso presidente facente funzioni Graziano Di Natale. Io invece ritengo di no».

Provincia di Cosenza, chiesto l’annullamento delle elezioni

E’ quanto sostiene in una nota Salvatore Magarò, già presidente della Provincia negli anni novanta ed ex consigliere regionale della Calabria. «Graziano Di Natale è una persona perbene, osservatore delle regole e della legalità. All’indomani del referendum dello scorso 4 dicembre, ha indetto le elezioni provinciali in coerenza con quanto prescritto dalle norme. Per questo sono convinto che darà mandato ai legali dell’Ente per difendere, davanti al Tribunale Amministrativo, la decisione adottata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali».