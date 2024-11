VIDEO | Il centrodestra, che aveva pronta la documentazione utile a candidare Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore, ha scelto di non prendere parte alla competizione per protesta ( ASCOLTA L'AUDIO )

È scaduto alle ore 12 il termine per la presentazione delle candidature alla presidenza della Provincia di Cosenza. L’unica pervenuta, depositata ieri mattina, è quella dell’uscente Franco Iacucci. Correrà in rappresentanza del centrosinistra. Si ripropone quindi, la medesima situazione del 2017 con il sindaco di Aiello Calabro unico aspirante alla carica. È sostenuto da circa 750 sottoscrizioni, raccolte tra gli amministratori locali di tutto il territorio.

Il centrodestra, che aveva pronta la documentazione utile a candidare Rosaria Succurro, primo cittadino di San Giovanni in Fiore, ha scelto di non prendere parte alla competizione per protesta. Infatti, in virtù della emergenza epidemiologica, aveva più volte chiesto il rinvio del voto, fissato per il 7 febbraio. Ha presentato anche ricorso al tar Calabria, che però non ha accordato la sospensiva, confermando quindi la data delle elezioni e riservandosi di decidere nel merito due giorni dopo, il 9 febbraio. Scomparso dai radar il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi. Le sue ambizioni si sono scontrate con le difficoltà nel trovare sponde politiche e nel reperire le firme necessarie.