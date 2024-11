VIDEO | La lista civica correrà alle elezioni senza un candidato presidente per lasciare libertà di scelta al momento del voto e non porsi in diretta competizione con i democratici

Si avvicina a grandi passi la scadenza entro cui le formazioni politiche dovranno consegnare le liste elettorali in vista del rinnovo del consiglio provinciale di Catanzaro. Ventuno giorni prima delle elezioni fissate al 31 ottobre. E mentre i partiti di centrodestra hanno già bruciato le tappe convergendo sul nome del candidato e sui possibili papabili a Palazzo di Vetro, nel centrosinistra si naviga in acque agitate. Due le liste in cui confluiranno, oltre i gruppi consiliari a sostegno del sindaco Abramo, anche Fratelli d’Italia, Lega e Cdu. In corsa per uno scranno alla Provincia ci sono fra gli altri: Luigi Levato, Filippo Mancuso, Andrea Amendola, Agazio Praticò, Giuseppe Pisano, Antonio Montuoro e Mimmo Greco.

Ancora tutto da scrivere è invece il capitolo riguardante il centrosinistra alle prese con una frammentazione interna e defezioni eccellenti. Il movimento Fare per Catanzaro che in Consiglio comunale conta su tre rappresentanti ha dichiarato di non appoggiare la candidatura del sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, che dovrebbe presentarsi sotto i vessilli del Partito Democratico ma che non ha ancora sciolto la riserva. Diversa la posizione di Cambiavento, il cui leader Nicola Fiorita, ha fatto sapere di appoggiare il Partito Democratico così come farà anche Articolo 1 – Mdp che in un comunicato ha chiesto a Fare per Catanzaro un passo indietro e sostegno al sindaco di Soverato, Ernesto Alecci.

La lista che riunisce i movimenti civici di centrosinistra e che farà il paio con quella messa a punto dal Partito Democratico, correrà senza un candidato presidente per lasciare libertà di scelta al momento del voto e non porsi in diretta competizione con i democratici. Solo questo pomeriggio alle 17 Ernesto Alecci scioglierà la riserva sulla sua eventuale candidatura nel corso dell’assemblea provinciale.

Luana Costa

