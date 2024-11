Si vota dalle ore 8 di questa mattina e fino alle ore 20 per rinnovare i rispettivi Consigli e nel caso della Provincia pitagorica, anche per il rinnovo del presidente dell’ente intermedio

Sabato di elezioni in quattro province calabresi. Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia vanno infatti alle urne dalle ore 8 di questa mattina e fino alle ore 20 per rinnovare i rispettivi Consigli e nel caso di Crotone, anche per il rinnovo del presidente dell’ente intermedio.

Così come sancito dalla legge Del Rio del 2014, sono elettori i sindaci e i consiglieri dei Comuni rientranti nel territorio provinciale in carica alla data del 35esimo giorno antecedente a quello della votazione o comunque alla medesima data in corso di proclamazione per consultazioni già indette ed espletate; sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci ed i consiglieri comunali in carica.

La sfida a Catanzaro

Solo una la lista presentata dal centrosinistra contro diverse della coalizione opposta. In totale sei liste in campo e 51 candidati

Cinque le liste in corsa a Cosenza

Sono 5 in totale le liste presentate. Il centrosinistra propone due schieramenti, in area centrodestra si presentano insieme le coppie Forza Italia e Udc e Fratelli d'Italia e Lega. C'è anche il simbolo di Italia del Meridione

A Crotone sfida a due per la presidenza e 5 liste presentate

Anche a Crotone sono cinque le liste di aspiranti consiglieri e due i candidati alla presidenza. Per la carica di presidente si sfideranno due sindaci: quello di Crotone, Vincenzo Voce, e quello di Cirò Marina, Sergio Ferrari, entrambi sostenuti da due liste civiche ciascuno (composte da sindaci e consiglieri comunali dei Comuni del Crotonese), senza simboli di partito

Vibo Valentia: scendono in campo tre liste

Tre le liste elettorali messe in campo dalle forze politiche per la conquista di dieci scranni. Forza Italia è stata la prima formazione politica a presentare i suoi candidati per il rinnovo del Consiglio provinciale. Pd, 5 stelle e Partito socialista insieme ma senza simboli. Presente anche uno schieramento targato Coraggio Italia

Election day in 75 province

A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal Covid 19, nel corso del 2020 e del 2021 si sono succeduti diversi interventi normativi di urgenza che hanno disposto il rinvio delle elezioni per il rinnovo degli organi di governo delle Province in scadenza. Nella riunione della riunione della Conferenza Stato Città e Autonomie locali, tenutasi lo scorso 28 settembre, l’Unione delle Province d’Italia (UPI) ha concordato con il Ministero dell’Interno un’unica tornata elettorale per le 76 Province delle Regioni a statuto ordinario.