I partiti schierano i big per la fase più calda della campagna elettorale. E così per domani è previsto l’arrivo di Andrea Crippa, vice di Matteo Salvini. La giornata, però, ha subito un cambio di programma a causa delle prescrizioni anti covid sulle quali la Questura non vuole avere sbavature. E così è stato annullato il corteo della Lega che avrebbe dovuto attraversare il Corso Garibaldi fino ad arrivare a piazza Duomo per il comizio finale. Il nuovo programma prevede soltanto l’ultima fase in piazza con Crippa che sosterrà la candidatura di Antonino Minicuci.

Potrebbero non mancare contestazioni considerati i trascorsi antimeridionalisti di Crippa che stanno rimbalzando da giorni sui social. Il Pd, invece, schiererà l’artiglieria pesante martedì prossimo, sempre in piazza Duomo alle ore 17.30, dove è previsto l’arrivo del segretario nazionale Nicola Zingaretti per spingere la corsa alla rielezione di Giuseppe Falcomatà