Momenti di tensione nell'ultimo confronto tra i due candidati a sindaco della città di Reggio Calabria che si sfideranno nel turno di ballottaggio previsto i prossimi 4 e 5 ottobre. Un vero e proprio scontro senza esclusione di colpi, tra riferimenti alla Regione Calabria e accuse sui rifiuti.



L'appuntamento da non per perdere è questa sera alle 22.30 a Pubblica Piazza, il talk politico condotto dal direttore Pasquale Motta. Ospiti Giuseppe Falcomatà e Antonino Minicuci.



Su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre e in streaming su www.lactv.it.



Ecco qualche anticipazione: