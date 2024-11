Alle 12 è l'ultima provincia della Calabria per partecipazione. Minniti vota in mattinata e poi vola al Viminale da dove sta seguendo le operazioni

Reggio Calabria fanalino di coda per affluenza in Calabria con il 13,29% alle ore 12. Ancora molto poca la gente che ha deciso di dedicare al voto una soleggiata domenica mattina. Ai seggi è tutto trascorso in scioltezze e il meccanismo antifrode non ha provocato particolari disagi, complice anche la scarsa partecipazione al voto.

Il ministro dell’Interno Minniti ha votato presto al suo seggio di Modena, alla scuola Telesio, per poi ripartire subito per Roma e giungere al Viminale da dove sta seguendo le operazioni di voto.

Il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto ha votato intorno alle 12 al seggio di Ravagnese, mentre Francesco Cannizzaro ha votato a Taurianova dove è candidato. Anche la candidata pentastellata Federica Dieni ha inserito la propria scheda nell’urna questa mattina alla sezione 4 di Campo Calabro, intorno allw 11.

Secondo i presidenti di seggio, che fanno riferimento anche alle precedenti consultazioni, si prevede un’impennata dei votanti a partire dalle 19 di questa sera.