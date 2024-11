Conto alla rovescia per le elezioni regionali in Calabria previste per domenica 26 gennaio. Come di consueto il network LaC seguirà in diretta lo spoglio con una lunga maratona elettorale già a partire dalle 22.30.



Conduce il condirettore del tg Pietro Comito. In studio anche il direttore di lacnews24.it Pasquale Motta.



Ospiti e collegamenti in diretta con i nostri corrispondenti nelle segreterie dei candidati. E ancora commenti a caldo, interviste e aggiornamenti in tempo reale. Tutto in diretta su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre e in streaming sulle nostre testate web e sui canali social del network.



Segui la lunga notte delle politiche insieme a noi.