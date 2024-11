Si discuterà della salvaguardia dell’ambiente in un territorio che va dallo Jonio e che s’inoltra per tutto l’istmo catanzarese passando nel suo punto più stretto che è Girifalco all'incontro che si terrà pmartedì sera, 14 gennaio, nella sala polivalente di Stalettì a partire dalle 17,30. Interverranno il candidato capolista di “Calabria Civica” Luigi Antonio Stranieri, i portavoce alla Camera dei deputati Paolo Parentela e Bianca Laura Granato, mentre a chiudere i lavori, moderati dal giornalista Salvatore Condito, ci sarà il candidato alla presidenza della regione Calabria per la coalizione M5S e “Calabria Civica” Francesco Aiello.



Le proposte

Si tratterà di un incontro-dibattito nel quale verranno illustrati, tra gli altri, i punti programmatici della coalizione capitanata da Aiello nel quale verranno riportati al centro della discussione i bisogni dei calabresi al fine di creare sviluppo ed occupazione. Nel corso della stessa serata si discuterà della valorizzazione dei luoghi cassiodorei con la proposta di creazione di un parco archeologico per tutelare una serie di siti di origini magno-greche, oggetto nel corso degli anni di campagne di scavi che sono state fatte in questo territorio. Le conclusioni, naturalmente, saranno affidate a Francesco Aiello che evidenzierà come in questo momento occorrerà concentrarsi su legalità e trasparenza per una terra, troppo spesso depredata delle sue menti migliori che emigrano perché non trovano accoglienza e valorizzazione.