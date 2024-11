In collegamento con l’Hotel Marechiaro di Gizzeria, quartier generale di Roberto Occhiuto, ai nostri microfoni la parlamentare Matilde Siracusano commenta a caldissimo i primi dati degli exit poll: «Ci aspettavamo un grande risultato e siamo contenti dei 20 punti di scarto che sono emersi in questi minuti. Ci sarà una inevitabile vittoria del centrodestra, qui c’è già il presidente Tajani che parla con il "quasi" presidente Occhiuto».



LEGGI ANCHE: Elezioni regionali Calabria 2021: risultati e aggiornamenti in diretta su LaC Tv

Chiamata a commentare i dati nazionali la Siracusano aggiunge: «A Milano sembra che Sala possa vincere al primo turno. È il segnale che bisogna scegliere delle persone radicate sul territorio».

Dalle parti del Marechiaro, dov’è arrivata anche l’ex ministro Stefania Prestigiacomo.