Alla diffusione dei primissimi dati che arrivano dai seggi, altro clima, rispetto a quanto avviene nella sede di Amalia Bruni, si respira nella sede di Roberto Occhiuto. Domenico Furgiuele, deputato della Lega, ai microfoni di LaC Tv parla di un quadro che è netto e chiaro: «I calabresi hanno scelto all’interno di uno scenario poco consistente del centrosinistra, hanno scelto la concretezza e il nome di un centrodestra che si è dimostrato serio e ha lavorato a un progetto solido».

LEGGI: Elezioni regionali Calabria 2021: risultati e aggiornamenti in diretta su LaC Tv

«Il dato si deve cristallizzare ma denota chiaramente una forte volontà del popolo calabrese che ha scelto tra quello che è il centrodestra, cioè la concretezza, la compattezza e quello che c'è nel centrosinistra cioè professori e civici calati dall'altro che sono venuti anche da fuori regione per pensare di dire ai calabresi come si deve vivere sul nostro territorio. Credo che sia una vittoria storica che spero possa dare una prospettiva di rinascita alla nostra regione - ha detto ancora Furgiuele. «Al nostro interno - ha aggiunto Furgiuele - c'è stata una sana competizione interna che potrà solo arricchire una compagine sia in Consiglio regioale che nella giunta dove c'è bisogno dell'esperienza delle forze politiche del centrodestra che hanno una storia importante e che sicuramente vorranno dare il loro contributo per lo sviluppo».