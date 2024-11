Ad agosto aveva già sciolto le riserve, ora è pronto a scendere in campo.alle prossime elezioni. Oggi l'annuncio della pubblicazione del sito web ( www.carlotansipresidente.it ).«Questo spazio digitale - scrive Tansi in una nota -, che avranno la possibilità di informarsi– di totale rottura con gli atteggiamenti politici del passato, di qualsivoglia colore, che daranno molto fastidio ai certi gruppi di potere - con cuiMi rendo conto che riformare la nostra regione non è un compito facile e, soprattutto, deve essere il frutto di un impegno corale e inclusivo. Per questo per costruire tutti insieme il nostro programma per il cambiamento mi rivolgo a tutti voi per avere il vostro contributo, in termini di idee, suggerimenti e stimoli.Inoltre - scrive ancora - chi è convinto da quanto ho dichiarato e fatto finora troverà nel sito i modi per supportarmi, creando dei comitati civici, dando la propria adesione a titolo individuale.Sono orgoglioso di dire chei volontari, che ha lavorato a tempo di record e con grande qualità.Spero - conclude - che, grazie a questo strumento,».