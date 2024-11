Wanda Ferro, candidata per il centrodestra alla Presidenza della Regione Calabria, nasce a Catanzaro il 24 marzo del 1968.

La formazione - Dopo essersi diplomata al Liceo Linguistico, si laurea in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi della Calabria, con il massimo dei voti. Ha partecipato a numerosi corsi formativi sulla Pubblica Amministrazione ed a seminari a Bruxelles sui fondi comunitari.



La sua carriera politica inizia nel 1995 come responsabile regionale di Alleanza Nazionale per il turismo in Calabria e componente della Consulta Nazionale del turismo di Alleanza Nazionale, incarico che porterà in carica fino al 2007. È stata eletta tre volte Consigliere comunale di Alleanza Nazionale a Catanzaro (nel 1997, nel 2001 e nel 2006), unica donna eletta per fare parte delle Commissioni Consiliari Urbanistica, Lavori Pubblici e Sport. Dal '99 al 2002 è Presidente della Commissione Comunale delle Pari Opportunità a Catanzaro, promuovendo numerosi convegni ed iniziative.

Wanda Ferro alla provincia di Catanzaro - Nel giugno 2004 è eletta Consigliere Provinciale di AN, e nel 2008 diventa Presidente della provincia di Catanzaro al ballottaggio raccogliendo il 60,1% dei voti (al primo turno aveva preso il 45,9%) in rappresentanza di una coalizione di centrodestra. È la prima donna eletta Presidente di una provincia calabrese. È stata sostenuta, in consiglio provinciale, da una maggioranza costituita da PdL, MpA, Nuovo PSI, La Destra-Fiamma Tricolore, PRI, Popolari Europei per le Libertà, Per la Calabria.

Fino al 2009 è stata coordinatrice provinciale di Alleanza Nazionale e nel 2012 è stata eletta coordinatrice provinciale di Catanzaro del Popolo della Libertà. Dal 2008 è Presidente dell'UPI regionale, Unione delle Province Calabresi. Nel 2012 è stata nominata Vicepresidente del Parco Nazionale della Sila.

Il vecchio e il nuovo fidanzato - La candidata a governatore della Calabria è salita alla ribalta della cronaca ben due volte; prima per essere stata, negli anni dell’università, la fidanzata del boss miliardario di Messina Luigi Sparacio, poi per aver nominato Direttore Generale della Provincia di Catanzaro, il compagno Gennaro Amato.

