Il partito di Fratelli d’Italia gioca in anticipo rispetto all’avvio della campagna elettorale regionale, formalizzando i sette nomi dei candidati a consigliere regionale per la circoscrizione di Reggio Calabria. Per cinque di questi c’è la certezza garantita dal partito: Giuseppe Neri, attuale segretario questore del Consiglio regionale e componente del gruppo Moderati per la Calabria; Massimo Ripepi, consigliere comunale di Reggio Calabria; Marco Cascarano, ex sindaco di Cinquefrondi; Ernesto Fazzolari e Alessandra Polimeno.

Per gli altri due vi è la disponibilità, ancora da ratificare ufficialmente, di Eleonora Tripodi e di Giuseppe Sergi, già consigliere comunale di Reggio Calabria. I nomi sono stati formalizzati alla presenza a Reggio Calabria del deputato Edmondo Cirielli (FdI) che proporrà al tavolo di trattativa del centrodestra, per la candidatura a presidente della Regione Calabria, l’attuale deputato Wanda Ferro.