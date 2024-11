La coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia commenta il risultato delle urne: «Siamo diventati il secondo partito del centrodestra scegliendo di puntare non sui pacchetti di preferenze, ma su candidati in grado di dare alla nuova amministrazione capacità e competenza»

«Il risultato ottenuto da Fratelli d'Italia nelle elezioni regionali in Calabria è motivo di grande soddisfazione perché frutto di un lavoro costante di radicamento sul territorio e di un'attenzione continua alla voce dei cittadini. Siamo diventati il secondo partito del centrodestra scegliendo di puntare non sui pacchetti di preferenze, ma su candidati in grado di dare alla nuova amministrazione regionale un contributo di capacità e competenza, ma soprattutto di trasformare in azioni di governo le idee e l'identità di Fratelli d'Italia». Lo afferma, in una dichiarazione, la deputata di Fratelli d'Italia Wanda Ferro, coordinatrice regionale del partito in Calabria.

«Il più importante apporto che vogliamo dare al presidente Roberto Occhiuto - aggiunge Ferro - è nella qualità della classe dirigente che lo affiancherà e lo sosterrà nella sua azione amministrativa. Faccio le mie congratulazioni e rivolgo un augurio di buon lavoro ai nostri consiglieri regionali e ringrazio tutti i candidati per l'impegno che hanno profuso, insieme ai dirigenti del partito, ai rappresentanti dei circoli ed ai nostri militanti, in una campagna elettorale condotta in ogni angolo della Calabria, parlando alla gente e chiedendo il consenso sulle idee, sulle proposte, sulla credibilità delle storie personali. Ringrazio i cittadini che ci hanno dato la loro fiducia. Una fiducia che per noi è una responsabilità da onorare con il lavoro, con la trasparenza, con la coerenza e con il coraggio delle scelte».