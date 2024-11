Le preferenze dei candidati nella circoscrizione centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)

Partito democratico

ANTONIO DETTO TONINO SCALZO 12648

VINCENZO ANTONIO CICONTE 12099

MICHELANGELO DETTO MICHELE MIRABELLO 9733

FRANCESCO DE NISI 8628

ARTURO PANTISANO CRUGLIANO 5168

FABIO GUERRIERO 4888

GIOVANNI PUCCIO 4373

ANTONIETTA DETTA TONIA STUMPO 2268



Oliverio presidente

VINCENZO PASQUA 4518

ANTONIO LOSTUMBO 3641

GIANCARLO DEVONA 3106

EMILIO DE MASI 2684

NICODEMO FRANCESCO FILIPPELLI 2362

FABRIZIO MURACA 2313

TERESA PROCOPIO 1306

ANTONELLA ROTELLA 1277



Calabria in rete- Campodemocratico

FLORA SCULCO 9138

SERGIO COSTANZO 6686

FERDINANDO SALVATORE DETTO NANDO COSCO 2463

GIUSEPPE MARIA ROMANO 1223

SERGIO ASSISI 933

FRANCESCO FAZIO 582

VINCENZO DETTO ENZO BOSSO 173

LUCA BISCEGLIA



Autonomia e diritti

FRANCESCO DETTO FRANCO CURCIO 3754

PEPPINO RUBERTO 3034

SALVATORE GARITO 1208

MICHELE COLUCCI 1046

RAFFAELE DETTO PIETRO LO IACONO 821

ANTONIO VENNERI 705

ANNA RANIERI 399

EUGENIO FRISTACHI



Democratici e progressisti

ARTURO BOVA 2919

CHIARA MACRI' 2322

VINCENZO CAPELLUPO 1388

FABIO ALBERTO FOTI 1166

ANTONIO TEDESCO 1145

SALVATORE CODISPOTI 1144

DOMENICA CERRELLI 897

GIUSEPPE DETTO FRANCO CIMINO 835



La sinistra

GIOVANNI DETTO GIANNI SPERANZA 3577

SERGIO IRITALE 1172

DOMENICO DETTO MIMMO IACONANTONIO 983

FRANCESCO MARIO SAMMARCO 668

GAETANO WALTER CAGLIOTI 575

ANTONIO SALVATORE MINNITI 504

LUCREZIA BRUNO 490

GIUSEPPE DETTO BEPPE APOSTOLITI 384



Nuovo Cdu

FRANCA IN CECCOTTI FAILLACE 1055

ROCCO BRUNO 968

GIACOMO MURACA 877

FRANCESCO PILIECI 781

FRANCESCO PANTANO 658

GIUSEPPE DETTO PEPPE FOLINO 378

IMMACOLATA CORSO 164

GIUSEPPE ZUCCO 114



Centro Democratico

SERGIO POLISICCHIO 1867

PIETRO FUNARO 785

MARIO BENINCASA 512

NATALE CARVELLO 502

FERDINANDO AMORUSO 436

VINCENZO ALBANESE 248

FRANCESCO MASSIMO MARIA BISOGNI 112

STEFANIA SCHIPANI



Forza Italia

DOMENICO DETTO MIMMO TALLINI 9929

NAZZARENO SALERNO 8976

MARIO MAGNO 5203

SALVATORE BULZOMI' 3045

GIANLUCA BRUNO 2889

CATALDO CALABRETTA 924

FILIPPO MARIA PIETROPAOLO 820

SABRINA RONDINELLI 709



Casa delle Libertà

GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO DETTO PEPPE MANGIALAVORI 6898

CLAUDIO PARENTE 4089

GABRIELLA ALBANO 2684

UMBERTO LORECCHIO 1362

EMILIO FRANCESCO D'ASSISI 1344

MARIA CONCETTA GUERRA 738

CATERINA SALERNO 428

MARIA BROSIO 268



Fratelli d'Italia- Alleanza nazionale

STANISLAO FRANCESCO DETTO STANO ZURLO 1966

GIOVANNI MIRARCHI 1455

LUIGI COLOSIMO 989

FAUSTO DE ANGELIS 948

ROMANO LOIELO 780

GIUSEPPE MARASCO 755

MARIA ADELE BOTTARO 362

PASQUALE DURANTE 6



Nuovo centrodestra

SINIBALDO DETTO BALDO ESPOSITO 6398

ALFONSO GRILLO 3464

EDDA VACCARO 399

GIUSEPPE LONETTI 263

DANIELA FUSCA 144

FRANCESCO SALVATORE DETTO FRANCO CANINO 130

CARLO TACCONE 110

MARIA GRAZIA VINCENZA CORIGLIANO 62



Unione di centro

FRANCESCO TALARICO 3238

OTTAVIO GAETANO BRUNI 2071

FRANCESCO LONGO 1210

PATRIZIA BATTIGAGLIA 922

ERNESTO IERARDI 502

ADA IN CICCONE CRICENTI 397

SELENA LORENZO 128

VINCENZO FILICE 10



Movimento 5 stelle

CONO CANTELMI 1621

MASSIMO MORELLI 966

STEFANO CORATTO 962

SILVIA SCERBO 850

GIUSEPPE CORTESE 809

ESPEDITO MARINARO 729

DOMENICO SCARPINO 503

SALVATORE DONATO 458



L'Altra Calabria

MARIA ANTONIETTA DI CELLO 448

DOMENICO DETTO MARCELLO COMMISSO 392

ROSETTA ESPOSITO TARANTINO 376

ANGELO NICOLA CALZONE 322

NICOLA PERROTTI 184

ALFREDO SCICCHITANO 148

ALFREDO FEDERICI 122

RAFFAELLA RAFFAELLI 80

