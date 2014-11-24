Tutti gli articoli di Politica
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Partito democratico
ANTONIO DETTO TONINO SCALZO 12648
VINCENZO ANTONIO CICONTE 12099
MICHELANGELO DETTO MICHELE MIRABELLO 9733
FRANCESCO DE NISI 8628
ARTURO PANTISANO CRUGLIANO 5168
FABIO GUERRIERO 4888
GIOVANNI PUCCIO 4373
ANTONIETTA DETTA TONIA STUMPO 2268
Oliverio presidente
VINCENZO PASQUA 4518
ANTONIO LOSTUMBO 3641
GIANCARLO DEVONA 3106
EMILIO DE MASI 2684
NICODEMO FRANCESCO FILIPPELLI 2362
FABRIZIO MURACA 2313
TERESA PROCOPIO 1306
ANTONELLA ROTELLA 1277
Calabria in rete- Campodemocratico
FLORA SCULCO 9138
SERGIO COSTANZO 6686
FERDINANDO SALVATORE DETTO NANDO COSCO 2463
GIUSEPPE MARIA ROMANO 1223
SERGIO ASSISI 933
FRANCESCO FAZIO 582
VINCENZO DETTO ENZO BOSSO 173
LUCA BISCEGLIA
Autonomia e diritti
FRANCESCO DETTO FRANCO CURCIO 3754
PEPPINO RUBERTO 3034
SALVATORE GARITO 1208
MICHELE COLUCCI 1046
RAFFAELE DETTO PIETRO LO IACONO 821
ANTONIO VENNERI 705
ANNA RANIERI 399
EUGENIO FRISTACHI
Democratici e progressisti
ARTURO BOVA 2919
CHIARA MACRI' 2322
VINCENZO CAPELLUPO 1388
FABIO ALBERTO FOTI 1166
ANTONIO TEDESCO 1145
SALVATORE CODISPOTI 1144
DOMENICA CERRELLI 897
GIUSEPPE DETTO FRANCO CIMINO 835
La sinistra
GIOVANNI DETTO GIANNI SPERANZA 3577
SERGIO IRITALE 1172
DOMENICO DETTO MIMMO IACONANTONIO 983
FRANCESCO MARIO SAMMARCO 668
GAETANO WALTER CAGLIOTI 575
ANTONIO SALVATORE MINNITI 504
LUCREZIA BRUNO 490
GIUSEPPE DETTO BEPPE APOSTOLITI 384
Nuovo Cdu
FRANCA IN CECCOTTI FAILLACE 1055
ROCCO BRUNO 968
GIACOMO MURACA 877
FRANCESCO PILIECI 781
FRANCESCO PANTANO 658
GIUSEPPE DETTO PEPPE FOLINO 378
IMMACOLATA CORSO 164
GIUSEPPE ZUCCO 114
Centro Democratico
SERGIO POLISICCHIO 1867
PIETRO FUNARO 785
MARIO BENINCASA 512
NATALE CARVELLO 502
FERDINANDO AMORUSO 436
VINCENZO ALBANESE 248
FRANCESCO MASSIMO MARIA BISOGNI 112
STEFANIA SCHIPANI
Forza Italia
DOMENICO DETTO MIMMO TALLINI 9929
NAZZARENO SALERNO 8976
MARIO MAGNO 5203
SALVATORE BULZOMI' 3045
GIANLUCA BRUNO 2889
CATALDO CALABRETTA 924
FILIPPO MARIA PIETROPAOLO 820
SABRINA RONDINELLI 709
Casa delle Libertà
GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO DETTO PEPPE MANGIALAVORI 6898
CLAUDIO PARENTE 4089
GABRIELLA ALBANO 2684
UMBERTO LORECCHIO 1362
EMILIO FRANCESCO D'ASSISI 1344
MARIA CONCETTA GUERRA 738
CATERINA SALERNO 428
MARIA BROSIO 268
Fratelli d'Italia- Alleanza nazionale
STANISLAO FRANCESCO DETTO STANO ZURLO 1966
GIOVANNI MIRARCHI 1455
LUIGI COLOSIMO 989
FAUSTO DE ANGELIS 948
ROMANO LOIELO 780
GIUSEPPE MARASCO 755
MARIA ADELE BOTTARO 362
PASQUALE DURANTE 6
Nuovo centrodestra
SINIBALDO DETTO BALDO ESPOSITO 6398
ALFONSO GRILLO 3464
EDDA VACCARO 399
GIUSEPPE LONETTI 263
DANIELA FUSCA 144
FRANCESCO SALVATORE DETTO FRANCO CANINO 130
CARLO TACCONE 110
MARIA GRAZIA VINCENZA CORIGLIANO 62
Unione di centro
FRANCESCO TALARICO 3238
OTTAVIO GAETANO BRUNI 2071
FRANCESCO LONGO 1210
PATRIZIA BATTIGAGLIA 922
ERNESTO IERARDI 502
ADA IN CICCONE CRICENTI 397
SELENA LORENZO 128
VINCENZO FILICE 10
Movimento 5 stelle
CONO CANTELMI 1621
MASSIMO MORELLI 966
STEFANO CORATTO 962
SILVIA SCERBO 850
GIUSEPPE CORTESE 809
ESPEDITO MARINARO 729
DOMENICO SCARPINO 503
SALVATORE DONATO 458
L'Altra Calabria
MARIA ANTONIETTA DI CELLO 448
DOMENICO DETTO MARCELLO COMMISSO 392
ROSETTA ESPOSITO TARANTINO 376
ANGELO NICOLA CALZONE 322
NICOLA PERROTTI 184
ALFREDO SCICCHITANO 148
ALFREDO FEDERICI 122
RAFFAELLA RAFFAELLI 80