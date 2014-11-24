Partito democratico
ANTONIO DETTO TONINO SCALZO     12648     
VINCENZO ANTONIO CICONTE     12099     
MICHELANGELO DETTO MICHELE MIRABELLO     9733     
FRANCESCO DE NISI     8628     
ARTURO PANTISANO CRUGLIANO     5168     
FABIO GUERRIERO     4888     
GIOVANNI PUCCIO     4373     
ANTONIETTA DETTA TONIA STUMPO     2268     

Oliverio presidente
VINCENZO PASQUA     4518     
ANTONIO LOSTUMBO     3641     
GIANCARLO DEVONA     3106     
EMILIO DE MASI     2684     
NICODEMO FRANCESCO FILIPPELLI     2362     
FABRIZIO MURACA     2313     
TERESA PROCOPIO     1306     
ANTONELLA ROTELLA      1277

Calabria in rete- Campodemocratico
FLORA SCULCO     9138     
SERGIO COSTANZO     6686     
FERDINANDO SALVATORE DETTO NANDO COSCO     2463     
GIUSEPPE MARIA ROMANO     1223     
SERGIO ASSISI     933     
FRANCESCO FAZIO     582     
VINCENZO DETTO ENZO BOSSO     173     
LUCA BISCEGLIA

Autonomia e diritti
FRANCESCO DETTO FRANCO CURCIO     3754     
PEPPINO RUBERTO     3034     
SALVATORE GARITO     1208     
MICHELE COLUCCI     1046     
RAFFAELE DETTO PIETRO LO IACONO     821     
ANTONIO VENNERI     705     
ANNA RANIERI     399     
EUGENIO FRISTACHI

Democratici e progressisti
ARTURO BOVA     2919     
CHIARA MACRI'     2322     
VINCENZO CAPELLUPO     1388     
FABIO ALBERTO FOTI     1166     
ANTONIO TEDESCO     1145     
SALVATORE CODISPOTI     1144     
DOMENICA CERRELLI     897     
GIUSEPPE DETTO FRANCO CIMINO     835

La sinistra
GIOVANNI DETTO GIANNI SPERANZA     3577     
SERGIO IRITALE     1172     
DOMENICO DETTO MIMMO IACONANTONIO     983     
FRANCESCO MARIO SAMMARCO     668     
GAETANO WALTER CAGLIOTI     575     
ANTONIO SALVATORE MINNITI     504     
LUCREZIA BRUNO     490     
GIUSEPPE DETTO BEPPE APOSTOLITI     384     

Nuovo Cdu
FRANCA IN CECCOTTI FAILLACE     1055     
ROCCO BRUNO     968     
GIACOMO MURACA     877     
FRANCESCO PILIECI     781     
FRANCESCO PANTANO     658     
GIUSEPPE DETTO PEPPE FOLINO     378     
IMMACOLATA CORSO     164     
GIUSEPPE ZUCCO     114     

Centro Democratico
SERGIO POLISICCHIO     1867     
PIETRO FUNARO     785     
MARIO BENINCASA     512     
NATALE CARVELLO     502     
FERDINANDO AMORUSO     436     
VINCENZO ALBANESE     248     
FRANCESCO MASSIMO MARIA BISOGNI     112     
STEFANIA SCHIPANI

Forza Italia
DOMENICO DETTO MIMMO TALLINI     9929     
NAZZARENO SALERNO     8976     
MARIO MAGNO     5203     
SALVATORE BULZOMI'     3045     
GIANLUCA BRUNO     2889     
CATALDO CALABRETTA     924     
FILIPPO MARIA PIETROPAOLO     820     
SABRINA RONDINELLI     709     

Casa delle Libertà
GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO DETTO PEPPE MANGIALAVORI     6898     
CLAUDIO PARENTE     4089     
GABRIELLA ALBANO     2684     
UMBERTO LORECCHIO     1362     
EMILIO FRANCESCO D'ASSISI     1344     
MARIA CONCETTA GUERRA     738     
CATERINA SALERNO     428     
MARIA BROSIO     268

Fratelli d'Italia- Alleanza nazionale
STANISLAO FRANCESCO DETTO STANO ZURLO     1966     
GIOVANNI MIRARCHI     1455     
LUIGI COLOSIMO     989     
FAUSTO DE ANGELIS     948     
ROMANO LOIELO     780     
GIUSEPPE MARASCO     755     
MARIA ADELE BOTTARO     362     
PASQUALE DURANTE     6

Nuovo centrodestra
SINIBALDO DETTO BALDO ESPOSITO     6398     
ALFONSO GRILLO     3464     
EDDA VACCARO     399     
GIUSEPPE LONETTI     263     
DANIELA FUSCA     144     
FRANCESCO SALVATORE DETTO FRANCO CANINO     130     
CARLO TACCONE     110     
MARIA GRAZIA VINCENZA CORIGLIANO     62     

Unione di centro
FRANCESCO TALARICO     3238     
OTTAVIO GAETANO BRUNI     2071     
FRANCESCO LONGO     1210     
PATRIZIA BATTIGAGLIA     922     
ERNESTO IERARDI     502     
ADA IN CICCONE CRICENTI     397     
SELENA LORENZO     128     
VINCENZO FILICE     10     
 
Movimento 5 stelle
CONO CANTELMI     1621     
MASSIMO MORELLI     966     
STEFANO CORATTO     962     
SILVIA SCERBO     850     
GIUSEPPE CORTESE     809     
ESPEDITO MARINARO     729     
DOMENICO SCARPINO     503     
SALVATORE DONATO     458     
 
L'Altra Calabria
MARIA ANTONIETTA DI CELLO     448     
DOMENICO DETTO MARCELLO COMMISSO     392     
ROSETTA ESPOSITO TARANTINO     376     
ANGELO NICOLA CALZONE     322     
NICOLA PERROTTI     184     
ALFREDO SCICCHITANO     148     
ALFREDO FEDERICI     122     
RAFFAELLA RAFFAELLI     80    

 

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