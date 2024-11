Nazzareno Salerno torna in Consiglio regionale anche grazie ai voti raccolti a Lamezia Terme, grazie al sostegno di Pasqualino Ruberto, presidente di Calabria Etica

Lamezia Terme – Lettera pubblica di ringraziamento agli elettori da parte di Nazzareno Salerno, rieletto in Consiglio Regionale in quota Forza Italia. Lettera in cui Salerno lancia la candidatura di Pasqualino Ruberto per il Comune di Lamezia Terme.

“E’ con grande orgoglio e profonda gratitudine che ringrazio i quasi novemila calabresi che mi hanno votato – esordisce Salerno - Un sostegno che mi carica di responsabilità e mi sprona a profondere ancora di più impegno per continuare a lavorare per la crescita della nostra terra”.



“Da Lamezia – ha proseguito Salerno – è arrivato un contributo fondamentale per la mia elezioni con 2420 preferenze che sono frutto della stima e del gran lavoro che sta svolgendo in questa città, Pasqualino Ruberto al quale va la mia sincera gratitudine per l’impegno profuso al mio fianco e per come dirige uno degli Enti più virtuosi della nostra regione che è Calabria Etica. Sono numeri che parlano da soli e che attestano il sottoscritto al primo posto di Forza Italia in una città, la terza della Calabria, che ha bisogno di una forte leadership per uscire al più presto all’empasse economica e sociale nella quale è stata fatta sprofondare dal centrosinistra. E sulla base di questi numeri che da domani si dovrà iniziare a lavorare per preparare la rinascita di Lamezia con un partito e, mi auguro, con un centrodestra compatto, capace di far quadrato e scegliere il candidato a sindaco più autorevole in vista delle elezioni comunali della prossima Primavera. Il 25,74 per cento conquistato a Lamezia da Forza Italia ha un grande significato e va analizzato con estrema lucidità e schiettezza. Si tratta di un traguardo importante che, senza il contributo di Pasqualino Ruberto e del radicamento che ha sul territorio comunale, non sarebbe stato possibile. E’ fuorviante, pertanto, cercare di non tenerne conto e continuare a “pretendere” la guida di un partito come Forza Italia che invece da domani ha l’obbligo morale nei confronti dei suoi elettori di cambiare e programmare una nuova stagione politica per una grande città come Lamezia Terme".



“Mi auguro – ha concluso Salerno – che nel partito si possa ragionare con serenità e senza inutili “forzature” che potrebbero compromettere la conquista del Comune. Ogni decisione, dunque, non potrà che tener conto del rinnovato assetto politico uscito fuori dal risultato di queste elezioni regionali. Non si potrà fare a meno che cambiare strategia e accettare i nuovi rapporti di forza emersi dalle urne delle sezioni lametine che hanno dato una chiara indicazione su chi può, a giusta ragione, concorrere alla candidatura a sindaco, ma per questo senza nulla togliere al contributo che l’intero partito può e deve offrire per raggiungere la vittoria".