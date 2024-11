Carlo Tansi, in un post sulla sua pagina facebook, annuncia che il suo movimento politico Tesoro Calabria parteciperà alle elezioni regionali.

«Noi ci saremo, siamo già partiti! Abbiamo quasi pronte tre liste regionali di candidati competenti e trasparenti: Tesoro Calabria, Calabria Libera, Calabria Pulita». Dopo la notizia del rinvio della consultazione elettorale in primavera, inizia la campagna elettorale e Tansi gioca d’anticipo.

«Siamo aperti al confronto per far vincere il candidato migliore in Calabria – si legge nel post – dopo la schiacciante vittoria di Crotone sulla casta la strada è tutta in discesa. Conquisteremo anche la regione Calabria, liberandola dai papponi incapaci».