Anche Avs ci mette del suo ed a Rende sancisce la rottura col Partito democratico. Il coordinatore regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Giuseppe Campana, in una nota ne spiega i motivi ed annuncia il sostegno a Rossella Gallo, candidata del Movimento Cinque Stelle.

«Il circo mediatico sorto attorno alle elezioni comunali di Rende ha imposto una seria riflessione che abbiamo avviato con il Movimento Cinque Stelle. Il progetto comprensivo delle altre anime di centrosinistra è presto naufragato per colpa di quella mancanza di dialogo che dovrebbe essere insito nel Dna delle donne e degli uomini che incarnano i valori pregnanti del centrosinistra, purtroppo abbiamo dovuto constatare che una parte di queste anime si sta trasformando in altro, che non possiamo condividere».

È quanto dichiara il coordinatore regionale di Avs, Giuseppe Campana.

«Non potevamo sottostare a dinamiche poco chiare, commistioni di poteri trasversali che si celano dietro progetti politici ambigui. Tanto meno avremmo potuto accettare candidature imposte, senza un minimo di confronto. Figure, evidentemente garanti e portatrici di interessi in cui certamente non ci rivediamo, tra commistioni col più becero centrodestra che ha fatto sprofondare Rende».

«Col M5S, invece, abbiamo avviato una proficua interlocuzione, un confronto su idee, valori, proposte che collimano. E per questo sosterremo la candidatura di una giovane avvocato, Rossella Gallo, che incarna una proposta politica nuova, coraggiosa e pulita. Da ambientalisti non potevamo non condividere l’obiettivo del consumo del suolo zero, la tutela ambientale e della difesa di tutti i diritti. Oggi inizia per noi la campagna elettorale – conclude Giuseppe Campana – e sarà all’insegna della proposta e delle idee, sostenuta da donne e uomini che da sempre sono schierati nel campo progressista».