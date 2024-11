L'ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, eletto nel collegio plurinominale dell’Emilia Romagna, ha lasciato vuoto il posto in Calabria che viene preso proprio dal politico vibonese

Il deputato uscente dei 5 stelle, Riccardo Tucci, conquista nuovamente uno scranno alla Camera dei Deputati. Federico Cafiero de Raho è stato, infatti, eletto anche nel collegio plurinominale dell’Emilia Romagna e, dunque, lascia vuoto il posto nel plurinominale Calabria che viene preso proprio da Tucci che tornerà a occupare un posto a Montecitorio.

Chi ha vinto (e perso) in Calabria: exploit M5s, Pd arranca, precipita la Lega, testa a testa Fdi-Fi

«È fatta – ha dichiarato l’esponente pentastellato – Grazie allo strepitoso risultato ottenuto a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle e reso possibile da una campagna elettorale condotta magistralmente dal nostro leader Giuseppe Conte, siederò per la prossima legislatura su uno scranno di Palazzo Montecitorio per rappresentare gli interessi dei calabresi. Sono contento del risultato, la riconferma mi inorgoglisce, ma mi inorgoglisce ancor di più poter rappresentare la prima forza politica (e la seconda nell’intero collegio) in una città, Vibo Valentia, dove il centrodestra è andato molto più forte che altrove».