Dopo la vittoria della coalizione di centro-destra, Matteo Salvini sarà a Rosarno, sabato 17 marzo alle ore 18:00 all’istituto Piria. «Io sono un senatore eletto in Calabria e presto tornerò a ringraziare gli elettori», ha dichiarato il leader della Lega Nord. «Domani sarò in Emilia, Veneto, Trentino, sabato in Calabria, domenica in Friuli, lunedì nel Lazio. Il ringraziamento degli elettori e la risposta alla domanda di cambiamento che ci è stata data ricomincia già da domani».