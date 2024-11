Domenico Caruso è un accademico dell'arte profondamente legato a San Giovanni in Fiore. La sua attività professionale nell’ambito della tessitura gli ha consentito di acquisire prestigiosi riconoscimenti anche di caratura internazionale.

Progetto Fiore

Partecipa alla competizione amministrativa con un progetto orientato a rilanciare il centro della Sila ed una lista, Progetto Fiore, che annovera «candidati scelti - ha affermato in campagna elettorale – in base alle competenze e senza interessi personali».

Il programma

Tra i primi punti programmatici proposti da Caruso vi è la riorganizzazione del personale comunale, con la stabilizzazione di 102 ex Lsu-Lpu entro la fine del 2020. E poi l’assunzione di 25 agenti di polizia municipale entro fine anno, l’istituzione di una scuola di alta formazione teologica e di gioachimismo, l’impegno politico per la ripartizione del fondo sanitario sulla base dei dati epidemiologici, l’attivazione del Psc, la realizzazione di un’oasi canina per risolvere il problema del randagismo.

I candidati

Ecco l'elenco degli aspiranti consiglieri: Marco Pantusa, Alessio Straface, Maria Foglia, Biagio Lopez, Salvatore Perri, Maria Teresa Caputo, Massimino Mazzei, Giovanni Secreti, Rosaria Guzzo, Antonio Guarascio, Salvatore Mosca, Martina Lopez Giuseppe Nicolao, Chiara Biancospini, Maria Teresa Marasco, Antonio Cimino.