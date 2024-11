È il presidente del consiglio comunale uscente. Si è guadagnato la nomination superando Giuseppe Belcastro alle Primarie del Pd. Cultura e turismo sostenibile tra le priorità indicate nel programma

Ha 51 anni il candidato del Partito democratico Domenico Lacava. Sposato e padre di due figli, è avvocato ed insegnante specializzato nel sostegno. Si è guadagnato la nomination superando Giuseppe Belcastro alle Primarie del Pd.

Le precedenti cariche istituzionali

Nell’ambito delle istituzioni ha già ricoperto in passato alcuni incarichi. I più importanti quello di vicepresidente della Comunità Montana Silana e quello di presidente del consiglio comunale di San Giovanni in Fiore. Funzione quest’ultima esercitata nella legislatura che sta per concludersi.

Il programma

È imperniato su tre linee guida principali: sostenibilità, solidarietà e sviluppo. «Tre direttrici da seguire – ha più volte sottolineato - per creare una città più bella, più grande, più pulita e attenta ai bisogni dei più fragili. Un programma concreto fatto da chi vive il territorio da sempre e conosce tutti i suoi problemi. Attenzione quindi agli anziani, ai bambini, alle donne e ai disabili».

Turismo e cultura

Queste le priorità indicate da Lacava: turismo ambientale e religioso sostenibile, condotto nel pieno rispetto della natura; recupero delle tradizioni antiche e del patrimonio culturale ed ambientale esistente; sistemazione dei quartieri che sono cuori pulsanti della città; maggiori servizi e maggiore attenzione alla pulizia delle strade; un nuovo piano del verde; attenzione al centro storico, con una zona free tax. Lacava pensa anche alla istituzione del Premio internazionale Gioacchino da Fiore per la pace tra i popoli.

I candidati

Partito Democratico

Giuseppina Bonanno detta Giusy, Lina Cimino, Francesco Gasperino, Marisa Granieri, Salvatore Lopez, Costanza Loria, Antonio Lucente, Rosa Nicoletti, Aldo Orlando, Mariangela Pasculli, Rosa Perri, Aldo pupo, Florestano Sirianni, Mariantonietta Talarico, Francesco Turrà, Giovambattista Venturo

Adesso Lacava

Pasquale Audia, Bergmariya Blymenberg, Antono Cerminara, Salvatore Congi, Lucia Foglia, Giovambattista Guido, Carlo Iuliano, Francesco Laratta, Elena Gemma Longo, Stefania Nicoletti, Rebecca Peluso, Alessandro Romano, Sonia Spadafora, Francesco Spina, Caterina Tassoni, Giuseppe Tricoci.