Sono due le liste, entrambe civiche, che si confronteranno nella sfida elettorale: "Klaus Davi sindaco di San Luca", con candidato a sindaco il massmediologo che da qualche anno ha abbracciato la causa democratica del piccolo comune preaspromontano, e "San Luca ai sanluchesi", con candidato a sindaco Bruno Bartolo, infermiere in pensione. La lista di Davi è composta da dieci candidati e quella di Bartolo da 12.



L'ultima legislatura comunale, scaturita dalle elezioni svoltesi nel 2008, a San Luca - noto prima come il "paese dei sequestri" e, più recentemente, per la faida tra le cosche Pelle-Vottari e Nirta-Strangio culminata con la strage di Duisburg del 15 agosto 2007 che provocò sei morti - venne interrotta il 17 maggio del 2013, una settimana prima delle elezioni comunali, a seguito dello scioglimento dell'ente per infiltrazioni mafiose. All'epoca era sindaco l'avvocato Sebastiano Giorgi. Da allora, a causa della mancata presentazione di liste elettorali o della presentazione di una sola lista che avrebbe poi fallito l'obiettivo del quorum di votanti, il Comune è stato retto ininterrottamente da un commissario prefettizio.

LEGGI ANCHE:

Elezioni a San Luca, anche Carlo Tansi nella lista a sostegno di Klaus Davi