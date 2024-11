La presidente Rosaria Succurro, che resterà in carica per altri due anni, ha convocato i comizi elettorali per comporre la nuova Assemblea formata da amministratori comunali

Le elezioni per rinnovare il Consiglio provinciale di Cosenza si terranno il 20 dicembre 2023. Lo ha stabilito la presidente Rosaria Succurro che ha convocato per quella data, dalle 8 alle 20 presso i locali dell’Ente da lei amministrato, i comizi elettorali. Il decreto prevede anche che le liste, obbligatoriamente composte da un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 12, andranno presentate presso l'Ufficio elettorale dalle ore 8 alle ore 20 di mercoledì 29 novembre 2023 e dalle ore 8 alle ore 12 di giovedì 30 novembre 2023.

Se da un lato Succurro resterà in carica altri due anni, dall’altro si rinnoveranno i componenti del pubblico consesso. L’ultima volta, il 18 dicembre 2021, avvenne per il 75% degli eletti. Inoltre, nonostante fosse da più parti auspicato, specialmente negli ambienti della Lega, non c’è stato il ritorno delle Province ad organismo di primo livello. La legge Delrio, già oggi oggetto di un approfondimento del nostro network per l’emendamento fermo al Senato relativo al terzo mandato consecutivo per i sindaci, impone che gli elettori interessati siano solo i sindaci ed i consiglieri comunali dei municipi compresi nel territorio provinciale. Tra questi, risulteranno eleggibili tutti coloro che risulteranno in carica alla data indicata quale termine finale per la presentazione delle candidature.

Le elezioni che si tennero tra 18 dicembre 2021 (per il consiglio) e il 20 marzo 2022 (per la presidenza) rappresentarono un vero e proprio colpo di scena. Il favorito Ferdinando Nociti, sindaco di Spezzano Albanese e presidente pro tempore uscente della Provincia, fu sconfitto a sorpresa da Rosaria Succurro. Pagò il comportamento dei franchi tiratori del centrosinistra e la volontà del primo cittadino di Corigliano Rossano Flavio Stasi di non ritirare la sua candidatura per convergere su quella del collega democrat. La spaccatura lasciò scorie che ancora oggi, con le amministrative del centro ionico all’orizzonte, faticano a smaltirsi.

Sulla base dei risultati elettorali, a dicembre 2021 furono invece eletti alla carica di consigliere provinciale per la lista “Insieme per la Provincia”: Alessandro Porco, Salvatore Tavernise, Mimmo Frammartino; per la lista “L’Italia del Meridione”: Giovanni Tenuta; per la lista “Cosenza Azzurra”: Pina Sturino, Carlo Lo Prete, Eugenio Aceto (sostituito da Francesco Chiaravalle dopo lo scioglimento del Comune di Rende, ndr), Adelina Olivo, Gabriella Luciani; per la lista “Ad maiora”: Salvatore Palumbo, Giancarlo Lamensa; per la lista “Provincia Democratica”: Ferdinando Nociti, Aldo Zagarese, Giovanni Papasso, Ermanno Cennamo e Fernando De Donato.