Sono tre i comuni calabresi chiamati alle urne per il turno straordinario delle amministrative, Si vota dalle 7 di oggi a Nocera Terinese (CZ), Simeri Crichi (CZ) e Rosarno (RC). I tre comuni tornano al voto dopo il commissariamento per lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose. A Nocera Terinese sono tre i candidati a sindaco: Sonia Rocca con la lista "Rinascita per per Nocera”, Saverio Russo per “Liberi di scegliere” e Antonio Macchione per “Progetto Nocera”. Tre i candidati a sindaco anche a Simeri Crichi: Luigi Talarico per “Uniti per Simeri Crichi”, Davide Zicchinella per “Cambiamo Simeri Crichi” e Giuseppe Canistrà per “Simeri Crichi nel Cuore". A Rosarno in lizza Pasquale Cutrì, candidato con la lista "Obiettivo Rosarno"; Filippo Italiano per “Rosarno prima di tutto” e Cosma Ferrarini "Per Rosarno bene comune”. I seggi sono aperti fino alle 23 di oggi, e domani dalle 7 alle 15. Dopo la chiusura inizierà lo spoglio delle schede.

L'affluenza delle 19

Alle ore 19 a Nocera Terinese nel catanzarese ha votato il 36,86% degli aventi diritto, in calo rispetto alle amministrative precedenti dove alla stessa ora aveva votato il 47,26%. A Simeri Crichi ha votato il 48,11% degli aventi diritto al voto contro il 63,36% delle precedenti elezioni. Nel reggino, a Rosarno, la percentuale è del 38,89% degli aventi diritto in calo rispetto alle ultime amministrative in cui alla stessa ora aveva votato il 43,46.