Lo fa sapere il Viminale. Già da stasera, attraverso l'app Eligendo mobile, è possibile consultare la lista dei candidati suddivisi per tipologia di elezione

Sul sito Eligendo e sull'App "Eligendo Mobile", ideati sia per sistemi Android (Goole play) che per iOS (App Store), saranno diffusi i risultati delle elezioni suppletive, del referendum, delle elezioni regionali di Veneto, Liguria, Campania e Puglia nonché delle elezioni amministrative, ad eccezione dei dati delle comunali nelle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Trentino- Alto Adige e Valle d'Aosta. Lo fa sapere il Viminale.

Per le regioni Toscana, Marche e Valle d'Aosta interessate dalla prossima tornata elettorale e che non si sono avvalse del sistema Siel del ministero dell'Interno, i risultati delle elezioni regionali saranno consultabili soltanto sui loro rispettivi siti istituzionali. Già da stasera, attraverso l'app Eligendo mobile, è possibile consultare la lista dei candidati suddivisi per tipologia di elezione, mentre il 20 settembre, alle ore 12, 19 e 23, saranno diffusi i dati sull'affluenza al voto. Lunedì 21 settembre, a partire dalle ore 15, sarà possibile seguire il dato definitivo dei votanti nonché l'andamento degli scrutini con la successiva assegnazione dei seggi.