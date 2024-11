L'esclusione dovuta al tardivo deposito dell’autenticazione delle firme a sostegno della presentazione della lista

Il Tar di Catanzaro ha respinto il ricorso proposto da Enzo Bruno avverso la decisione della Commissione elettorale circondariale di esclusione della candidatura e della lista del segretario provinciale del Pd Enzo Bruno, candidato a sindaco di Vallefiorita.

Avverso il suo ricorso si sono costituiti il Comune di Vallefiorita, difeso dagli avv.ti Giuseppe Pitaro e Oreste Morcavallo, nonché Salvatore Megna attuale Sindaco di Vallefiorita e candidato a Sindaco nelle imminenti elezioni, difeso dall’avv. Francesco Pitaro, nonché Rosanò Elisabetta, altra candidata a Sindaco, difesa dagli avv.ti Francesco Pullano e Giuseppe Olanda.



La lista sarebbe stata esclusa per il tardivo deposito dell’autenticazione delle firme a sostegno della presentazione della lista e nel ricorso Bruno ha sostenuto che gli esponenti della Lista non avrebbero potuto depositare tempestivamente, per fatto a loro non imputabile, pur essendo sempre stati presenti nella sede del Comune.

I difensori delle controparti hanno contrastato gli assunti sostenuti dal ricorrente Bruno ed hanno dato prova, attraverso il deposito di attestazioni, che gli esponenti della Lista di Bruno hanno tardivamente depositato l’autenticazione e che gli stessi non erano presenti all’interno del Comune. Sono state, infatti, depositate le attestazioni rese dalla Segretaria Comunale e dal Responsabile della Polizia Municipale e dal responsabile dell’Ufficio Elettorale.

Il TAR, pertanto, accogliendo la tesi del Comune di Vallefiorita e delle Liste avversarie ha rigettato il ricorso di Enzo Bruno ed ha pure disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in relazione a possibili profili di reato evincibili.