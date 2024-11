Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, e gran parte del vertice nazionale, da Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale, ad Antonio Misiani, responsabile nazionale Economia, passando per Marco Sarracino, con delega al Sud, Coesione territoriale ed Aree Interne, Annalisa Corrado, con delega alla Conversione Ecologica, Clima, Green Economy e Agenda 20230, Marco Niccolai, coordinatore del dipartimento nazionale Aree Interne, ed ai segretari regionali del Pd delle regioni meridionali, saranno presenti agli Stati generali della montagna e delle aree interne, organizzati dal Pd della Calabria e che si terranno a Mormanno, in provincia di Cosenza, venerdì 11 e sabato 12 ottobre 2024, presso la Galleria Salvatore D’Alessandro.

Il programma

L’ intervento di Elly Schlein è previsto per le ore 18.00 di venerdì 11 ottobre, a conclusione del convegno “Lo stato di attuazione della Strategia nazionale delle Aree Interne nel Paese ed in Calabria per la difesa dei diritti e la coesione territoriale”.

Sabato 12 ottobre 2024, a partire dalle ore 10.00, si apriranno due distinti tavoli di lavoro ai quali tutti i tesserati al Partito democratico della Calabria potranno iscriversi attraverso il sito pdcalabria.eu

Il primo tavolo, denominato “Obiettivi e strategie”, vedrà la partecipazione del presidente Cia Calabria, del responsabile nazionale Aree protette Legambiente, di esperti di politiche di coesione, di docenti universitari, dei segretari generali Cgil Calabria e Cgil Pollino – Sibaritide – Tirreno, della presidente ff Parco Nazionale del Pollino, del presidente AssoGal Calabria, del presidente Club alpino italiano – Calabria, del segretario Confartigianato Calabria. Il secondo tavolo, denominato “La governance istituzionale”, vedrà la presenza, invece, dei consiglieri regionali, di docenti universitari dei presidenti Uncem Calabria e Nazionale, dei Sindaci e degli Amministratori locali del Partito Democratico.

L’esito dei contributi dei due tavoli concorrerà alla stesura del manifesto per la montagna e le aree interne della Calabria che sarà presentato durante il convegno conclusivo.

Inoltre, alle ore 15.00 di sabato 12 ottobre è prevista l’intervista al prof. Vito Teti sul tema: “La restanza: di montagne, di borghi, aree interne ed …. altro”.

A seguire il convengo conclusivo “Il Pd del Mezzogiorno per la Montagna e le Aree Interne del Paese”, con la partecipazione dei segretari regionali del Pd delle Regioni del Mezzogiorno e dei componenti della segreteria nazionale.

«Costruiamo un'alternativa alle destre»

«Un impegno ed una mobilitazione -afferma Pasquale Mancuso, responsabile Aree Interne del Partito democratico della Calabria- che ci consentono di raccogliere un risultato straordinario a Mormanno, rilanciando una sfida che parla a tutta la Calabria e che indica alla nostra comunità la via della costruzione dell’alternativa alle destre, ovunque».

«L’appuntamento di Mormanno -afferma il segretario regionale, sen. Nicola Irto- rappresenta un evento di valore nazionale per le aree interne, in linea con la strategia messa in piedi dalla segretaria Schlein nei mesi scorsi e con l’obiettivo di costruire una connessione autentica con i bisogni reali dei territori interni, luoghi in cui più che altrove sono fortemente compromessi i diritti fondamentali, non garantiti e tutelati appieno. Riteniamo essere stata assolutamente indovinata la scelta di tenere in un comune simbolo delle aree interne, Soveria Mannelli, la prima Conferenza programmatica calabrese e la Festa regionale dell’Unità, nella splendida cornice di Taverna. Mormanno è un’ulteriore tappa di questo cammino.

Il ritorno in Calabria di Elly Schlein, e di grande parte del gruppo dirigente nazionale, -conclude Irto- ci incoraggia a proseguire sulla strada intrapresa, quella di costruire una vera e reale alternativa alle destre, partendo proprio da quei bisogni dei territori che il centrodestra affronta soltanto con slogan vuoti».