«Di fronte al drammatico problema dei senza casa che vede interessate numerose famiglie è necessario un impegno fattivo delle istituzioni per trovare una soluzione. Non servono, e per quanto ci riguarda non sono condivisibili, misure disancorate da soluzioni positive». E' quanto afferma il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, in relazione alla proteste che si registrano in questi giorni a Cosenza da parte delle associazioni i per i diritti dei senzatetto.

«Uomini, donne e bambini - aggiunge il governatore - non possono essere messi sulla strada dopo un lungo periodo nel corso del quale non si è riusciti a trovare soluzioni adeguate. Il commissario dell'Aterp, proprietaria di uno degli immobili in via Savoia, occupato da una parte dei senza casa, questa mattina in una riunione in Questura a Cosenza ha espresso, in tal senso, una posizione chiara da noi condivisa, dando piena disponibilità a concedere al Comune di Cosenza, competente a norma di legge a trovare soluzione, il tempo necessario per una soluzione concreta e dignitosa a coloro i quali vivono una condizione di disagio abitativo. Nel corso della riunione convocata dal prefetto di Cosenza per lunedì prossimo, sarà ribadita dall'assessore Musmanno, in rappresentanza della Regione, la nostra posizione anche al fine di contribuire ad evitare atti che non solo non aiuterebbero a risolvere il problema ma determinerebbero un aggravamento della situazione oltre che ad esasperare gli animi».

Ribadito l’impegno per trovare soluzioni ai senza casa: «Non ci tireremo indietro nell' assumere eventuali provvedimenti che dovessero rendersi necessari per contribuire a dare soluzioni positive. Ci aspettiamo - conclude il presidente - che, in questa direzione, ognuno faccia la propria parte».

