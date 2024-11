Discussa la necessità di un incontro col prefetto di Catanzaro e convocazione urgente al funzionario di Governo, in modo tale da poter fissare con certezza i limiti delle competenze e degli interventi entro i quali si potranno muovere le singole amministrazioni comunali

I sindaci delle Preserre e del Basso Jonio si sono riuniti presso la sede del Comune di Chiaravalle Centrale per affrontare il tema dell' emergenza cinghiali. L'incontro, presieduto dal primo cittadino di Chiaravalle, Domenico Donato, ha messo in evidenza l'insostenibilità della situazione attuale.

Come riportato dall’ agi, il primo cittadino ha affermato in un suo comunicato che «Si è di fronte ad una vera e propria "invasione" di ungulati che provoca problematiche di varia natura. Innanzitutto, c’è una questione economica da affrontare. Gli animali in questione, in cerca di cibo, devastano le colture, rompono recinti, creano danni rilevanti all'agricoltura locale. Inoltre, la presenza dei cinghiali lungo le strade diventa motivo di pericolo per la sicurezza degli automobilisti in transito, come testimoniato dai numerosi incidenti che si verificano quotidianamente soprattutto nelle zone interne. Infine, c’è un aspetto sanitario da non sottovalutare, più volte i veterinari dell'Asp hanno riscontrato casi di tubercolosi nelle carcasse dei cinghiali abbattuti dai cacciatori».

!banner!

In ultimo per arginare l’emergenza, si è fatto riferimento al bisogno di un incontro col prefetto della provincia e la convocazione di un funzionario di Governo.