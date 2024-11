«Abbiamo chiesto un incontro al commissario Cotticelli e al presidente Santelli per l'emergenza coronavirus in Calabria, che è la regione meno attrezzata. Mancano medici e infermieri. Cotticelli ci ha risposto di rivolgerci al presidente della Regione Santelli perché non ha competenze, come se il personale sanitario da assumere non riguardasse la struttura del Commissario ad acta. Il suo atteggiamento è vergognoso». Lo afferma Angelo Sposato, segretario generale della Cgil Calabria.

«Chiederemo un incontro a tutti i parlamentari della Calabria – prosegue Sposato – per un tavolo di crisi con il ministero della Salute».